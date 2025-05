Violência em Três Rios: ataque a tiros mata dois adolescentes e deixa outros dois jovens feridos

Um ataque a tiros registrado na noite desse domingo (dia 4), em Três Rios, terminou com dois adolescentes mortos e outros dois jovens feridos. O episódio, atribuído à guerra entre facções criminosas rivais, ocorreu em uma área residencial da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, as vítimas – ambas de 17 anos – estavam em duas motocicletas e foram perseguidas por homens armados em outro veículo. A emboscada terminou com um adolescente caído na Rua Fagundes Varela, já sem vida. O outro chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, no bairro Palmital, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois jovens, de 18 e 24 anos, também ficaram feridos. Um foi atingido por estilhaços e o outro levou um tiro no pé. As identidades das vítimas não foram divulgadas mas, de acordo com a PM, todos os envolvidos teriam ligação com o crime organizado.

A Polícia Civil investiga.