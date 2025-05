Dia das Mães inspira otimismo e boas vendas no comércio de Barra Mansa

Com a proximidade do Dia das Mães, que este ano será celebrado em 11 de maio, o comércio de Barra Mansa já sente a energia de uma das datas mais esperadas pelo varejo brasileiro. Embalados pela expectativa de um impulso na economia, lojistas apostam em promoções e campanhas especiais para conquistar os consumidores. A movimentação no setor pode render um faturamento histórico, com projeções nacionais que giram em torno dos R$ 40 bilhões, renovando o otimismo de quem vê no carinho pelas mães a chance de aquecer as vendas e reforçar os caixas.

De olho neste incremento nas vendas, comerciantes de Barra Mansa já se mobilizam para aproveitar o bom momento. A empresária Maria Graças Fernandes Marcelino, à frente da tradicional Gracinha Modas, compartilha o otimismo que domina o setor. “Estamos muito otimistas para o Dia das Mães! Preparamos uma curadoria especial de peças pensadas para presentear mulheres que inspiram amor, força e elegância. Nossa expectativa é superar os resultados do ano passado, trazendo novidades, ações promocionais e um atendimento ainda mais personalizado para tornar essa data inesquecível para nossos clientes e suas famílias”, destaca Gracinha.

Da mesma forma, Bruna Prietos, proprietária da EBlush Cosméticos, também está com boas expectativas para o Dia das Mães, inclusive preparando kits completos que são verdadeiros presentes dos sonhos. “Combinações de hidratantes, produtos de skincare, body splash e muito mais — tudo pensado com muito carinho para presentear quem a gente mais ama. Sabemos que as mulheres adoram se sentir cuidadas, então apostamos em produtos que realmente fazem sucesso”, diz a empresária, enumerando boas estratégias de vendas como apostar nas redes sociais, investir em opções de kits prontos e oferecer facilidade de pagamento. “Acreditamos que, com uma boa divulgação, atendimento acolhedor e produtos de qualidade, vamos fazer deste Dia das Mães um verdadeiro sucesso de vendas!”.

A aposta dos lojistas locais é reforçada pelas projeções nacionais, que indicam um potencial de movimentação financeira de até R$ 40 bilhões em todo o país. Em Barra Mansa, a expectativa é de lojas cheias, vitrines decoradas e consumidores em busca do presente ideal, movimentando não apenas o centro comercial, mas também o comércio de bairros.

Campanha “Minha Mãe é Nota 10”

Com o objetivo de fortalecer o comércio local e celebrar uma das datas mais importantes do varejo brasileiro, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Barra Mansa lançou a campanha “Minha Mãe é Nota 10”. A ação oferece aos associados uma série de materiais promocionais gratuitos, incluindo peças para rádio, TV, redes sociais e cartazes, visando atrair consumidores e impulsionar as vendas no período.

“A campanha foi pensada para ser completa e atrativa, tanto para os lojistas quanto para os consumidores. Teremos divulgação em rádio, TV, redes sociais e materiais impressos, como cartazes, tudo para atrair o público e impulsionar as vendas no comércio de Barra Mansa”, destaca Willian Arantes, diretor de marketing da CDL.

A CDL orienta os lojistas a aproveitarem o período para:

Dar visibilidade às suas lojas, utilizando a identidade da campanha para gerar maior confiança junto aos consumidores;

Caprichar na decoração dos estabelecimentos, transformando a experiência de compra em algo ainda mais acolhedor;

Divulgar a participação na campanha através das redes sociais, grupos de WhatsApp e materiais promocionais internos, aproveitando a força da ação para atrair clientes.

O presidente da CDL, Gleidson Gomes, reforça o convite aos comerciantes: “Preparamos uma super campanha para tornar o comércio de Barra Mansa ainda mais forte e acolhedor. Vamos juntos fazer do Dia das Mães um momento especial para nossos clientes e para toda a cidade!”

Mais informações sobre a campanha estão disponíveis nos canais oficiais da CDL Barra Mansa.