Engavetamento entre três caminhões na Dutra deixa feridos, espalha carga de frutas e provoca reflexos na Serra das Araras

Um engavetamento envolvendo três caminhões de carga deixou três pessoas feridas e provocou um longo congestionamento na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (dia 5). O forte impacto destruiu os veículos e espalhou uma grande quantidade de frutas pela pista, mobilizando equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, o acidente aconteceu por volta de 0h13, no quilômetro 206 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. Duas das carretas transportavam frutas. As equipes de socorro precisaram realizar o desencarceramento das vítimas, que ficaram presas às ferragens.

Duas pessoas sofreram ferimentos leves e uma teve ferimentos de média gravidade. Todas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (Hospital da Posse).

Por causa da colisão, a pista no sentido Rio de Janeiro ficou totalmente interditada durante a madrugada. O sentido São Paulo também chegou a ser bloqueado, mas foi liberado por volta de 0h50. Às 6h26, uma faixa no sentido Rio foi reaberta para a passagem dos veículos.

Apesar da liberação parcial, o trânsito permaneceu com grande retenção durante a manhã. Os reflexos do acidente chegaram ao Sul Fluminense, com congestionamento de cerca de 12 quilômetros na descida da Serra das Araras, em Piraí, afetando motoristas que seguiam em direção à capital fluminense.

Equipes da PRF permaneceram no local para orientar o tráfego, remover os caminhões e realizar a limpeza da pista. As causas do engavetamento serão investigadas.

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