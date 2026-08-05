Sul Fluminense e Costa Verde podem registrar ventos de até 90 km/h com chegada de frente fria e ciclone no oceano

O avanço de uma frente fria associada à formação de um ciclone extratropical no oceano deve provocar mudanças significativas no tempo no Sul Fluminense e na Costa Verde entre quinta-feira (dia 6) e sábado (dia 8). A previsão indica rajadas de vento entre 70 e 90 km/h em cidades da região, principalmente na sexta-feira (dia 7), além de queda nas temperaturas.

De acordo com os meteorologistas, o ciclone deve se formar entre a Argentina, o Uruguai, o litoral do Rio Grande do Sul e o Oceano Atlântico. O sistema pode ganhar força rapidamente e, caso haja uma queda acentuada na pressão atmosférica, poderá ser classificado como um ciclone bomba.

Apesar de o centro do ciclone permanecer sobre o mar, seus efeitos serão sentidos em boa parte do Sudeste por meio da frente fria, da diferença de pressão do ar e do encontro entre a massa de ar quente que atua sobre o país e o ar frio que avança pelo Sul.

Para o estado do Rio de Janeiro, a previsão aponta que a Costa Verde, o Sul Fluminense e a Região Serrana devem registrar as rajadas mais intensas, variando entre 70 e 90 km/h. Na capital fluminense, os ventos podem chegar a 70 km/h.

Os meteorologistas alertam que a combinação entre a frente fria e o ciclone também favorece a formação de nuvens carregadas, aumentando o risco de chuva forte, descargas elétricas e, de forma isolada, até queda de granizo.

O período de maior atenção será entre quinta-feira e sábado, com a sexta-feira concentrando o maior potencial para ventania em grande parte do Sudeste. No sábado, o ciclone já estará mais afastado da costa, mas os ventos ainda poderão soprar com intensidade moderada a forte antes de perderem força ao longo do dia.

Além dos ventos, a passagem da frente fria deve provocar uma queda nas temperaturas em toda a região. Nesta quarta-feira (dia 5), antes da mudança no tempo, o calor ainda predomina no estado do Rio de Janeiro, com máximas próximas de 33°C.

No Sul do país, onde o sistema terá maior impacto, há previsão de temporais, granizo e rajadas que podem ultrapassar 100 km/h. Meteorologistas alertam que, caso o ciclone se intensifique rapidamente entre sexta e sábado, ele poderá ser oficialmente classificado como um ciclone bomba, fenômeno caracterizado pela rápida queda da pressão atmosférica e pelo aumento da intensidade dos ventos.

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