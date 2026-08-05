Foragido condenado a mais de 10 anos por tráfico de drogas é preso em Barra Mansa

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (dia 5), um homem de 31 anos condenado a 10 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A captura foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), no bairro Vista Alegre.

De acordo com a Polícia Civil, contra o homem havia um mandado de prisão definitivo expedido na última terça-feira (dia 4) pela Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), após o trânsito em julgado da condenação com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

Segundo a corporação, o condenado foi localizado durante diligências voltadas à captura de foragidos da Justiça e não ofereceu resistência no momento da abordagem. Ele foi encaminhado à 90ª DP, onde o mandado judicial foi cumprido.

Após os procedimentos na delegacia, o preso será transferido para o sistema prisional, onde iniciará o cumprimento da pena.

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre foragidos da Justiça podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da 90ª DP: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.