Um cadáver foi visto na manhã desta quinta-feira (dia 13) nas águas do Rio Paraíba do Sul na área central de Resende, mas os bombeiros não conseguiram fazer a retirada imediatamente.

Com o nível do rio consideravelmente mais alto e a correnteza forte, eles só conseguiram fazer a remoção num ponto do rio já no bairro Fazenda da Barra III.

O cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal, que deverá apontar a causa da morte. Foto: Redes Sociais