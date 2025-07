Corpo é encontrado às margens do Rio Paraíba do Sul, em Volta Redonda

O corpo de um homem, de 29 anos, foi encontrado na terça-feira (dia 1º) às margens do Rio Paraíba do Sul, na altura do bairro Volta Grande, em Volta Redonda. A remoção foi realizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada por moradores que avistaram o cadáver próximo à margem do rio.

A vítima estava desaparecida desde o último sábado, quando foi vista pela última vez nas imediações do Ilha Parque. Familiares chegaram a fazer buscas por conta própria e divulgaram o desaparecimento nas redes sociais.

Segundo as primeiras informações da perícia, não foram identificados sinais aparentes de violência no corpo, mas a causa da morte só será confirmada após exames no Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso.