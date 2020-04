A partir de segunda-feira (dia 6), ônibus, táxis e aplicativos como Uber estão proibidos de sair de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral para outras cidades do Estado do Rio. O isolamento faz parte de atualização do Decreto Estadual 47.019, assinado pelo governador Wilson Witzel. O decreto também proíbe a entrada de veículos nessas três cidades.

A medida Faz parte das ações de enfrentamento ao Novo Coronavírus, segundo o governador.

Veja trecho do decreto:

Art. 1º – O inciso VIII do art. 4º do Decreto nº 47.006, de 27 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º (…) VIII – a circulação do transporte intermunicipal de passageiros nos seguintes casos:

e c) que transporta passageiros nas modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e COMPLEMENTAR, entre os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, e demais regiões do Estado do Rio de Janeiro.