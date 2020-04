A atualização do decreto 47.019, assinado pelo governador Wilson Wiltzel (PSC) no fim de semana, suspendendo por 15 dias a circulação do transporte coletivo, de veículos fretados e aplicativos de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral para outras cidades da região Sul Fluminense, não afetará as ligações entre as três cidades.

O esclarecimento foi feito na manhã deste domingo (dia 05) ao jornal Foco Regional por uma fonte próxima ao governador.



O decreto gerou dúvidas entre pessoas que moram numa das três cidades, mas trabalham em outra, como é o caso de moradores de Barra Mansa que têm emprego em Volta Redonda. Até mesmo empresários do setor de transporte ficaram em dúvida. O decreto começa a valer a partir desta segunda-feira (dia 6).



Segundo a reportagem do jornal Foco Regional, está sendo avaliada por Witzel a possibilidade de que o transporte coletivo continue funcionando de Volta Redonda para o distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. O distrito fica no limite entre as duas cidades e a maioria de seus residentes trabalha em Volta Redonda. Outra possibilidade que está sendo estudada é de que também a ligação das três cidades com Piraí seja liberada, mas isso ainda não havia sido definido até o momento desta publicação.

