Morreu na manhã deste sábado (dia 4), o sindicalista Mário Gomes, de 54 anos. Ele estava internado no Hospital São João Batista, onde passou por duas cirurgias.

Mário trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), até ingressar no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele também era conhecido por ter jogado nas divisões de base do Volta Redonda e no América do Rústico, tradicional equipe do futebol amador da cidade.

O corpo de Mário Gomes está sendo velado no Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para domingo (dia 5), às 10h. Ele deixa esposa, dois filhos do primeiro casamento e uma neta.