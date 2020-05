Um idoso de 86 anos, foi a primeira vítima de coronavírus em Pinheiral. A informação foi divulgada pelo prefeito Ednardo Barbosa (PSC), em suas redes sociais.

De acordo com Ednardo, o idoso estava internado deste o dia 10 de abril em um hospital particular de Volta Redonda, por conta de um AVC. Ele apresentou sintomas respiratórios e foi diagnosticado no dia 21 de abril. O idoso não resistiu a doença e faleceu no último sábado (dia 2).

Até o momento, Pinheiral tem 17 casos da Covid-19, sendo 13 considerados curados. Outros 18 pacientes suspeitos aguardam resultados exames.