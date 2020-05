O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves (PRB), prorrogou por mais 15 dias o decreto que determina as medidas de isolamento social no município. A decisão foi publicada no boletim oficial. A ampliação do decreto mantém os serviços não essenciais fechados até o dia 15 de maio.

De acordo com o Mário Esteves, a prorrogação das medidas restritivas se fazem necessárias, devido ao crescente número de casos da doença no município e a baixa adesão do isolamento social, que hoje, está na casa dos 60%.