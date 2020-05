O Portal dos Procurados do Estado do Rio divulgou no início da tarde desta quarta-feira (dia 27) o cartaz de Edson Miguel dos Santos Cunha, acusado de agredir com um taco de baseball, no último dia 20 de maio, uma mulher em Valença. Contra ele, há um mandato de prisão temporária por tentativa de feminicídio.

Segundo a Polícia Civil, Edson é subtenente aposentado do Corpo de Bombeiros e pastor de uma igreja evangélica. A mulher, foi encontrada na estrada que liga Valença ao distrito de Barão de Juparanã e está internada em estado grave no Hospital Escola de Valença.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o crime teria sido motivado “para acobertar o relacionamento extraconjugal que mantinham”. Edson irá responder por tentativa de feminicídio, por motivo fútil e dissimulação.

Qualquer informação sobre o suspeito pode ser enviada ao Whatsapp do Portal dos Procurados (21) 98849-6069 ou pelo telefone do Disque Denúncia 0300 253 1177.