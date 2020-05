O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), anunciou, durante transmissão ao vivo na manhã desta quinta-feira (dia 28) que algumas obras estão em andamento e outras começarão em breve, a fim de ampliar os atendimentos da saúde pública. O prefeito citou, por exemplo, que ajustes no posto de saúde de Santa Rita de Fátima estão quase prontos.

Drable ainda aproveitou para fazer outro anúncio importante. Segundo ele, o bairro Ano Bom ganhará uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e, além disso, a prefeitura ainda tem outras duas “surpresas para a população” sendo preparadas. “Dois grandes bairros que ainda não contam com uma UBS, serão contemplados”, afirmou.

O prefeito ainda destacou que após uma reunião com a administração da Santa Casa, houve um entendimento em relação a ampliação da oferta de leitos, inclusive, enfatizando que a prefeitura já prevê um repasse maior de recursos para a unidade.

Reunião com o MP

Drable ainda reiterou que está confirmada para essa sexta-feira (dia 29), a reunião entre a administração municipal e o Ministério Público estadual. O encontro, que será intermediado pela Justiça, tem por objetivo, debater formas de retomar as atividades econômicas do município, com foco no funcionamento do comércio.

O prefeito acredita na possibilidade de um acordo, pois, segundo seu entendimento, Barra Mansa tem uma rede de saúde capaz de tratar os pacientes com a Covid-19.