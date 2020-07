O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), afirmou, durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (dia 23), que a Justiça de Volta Redonda negou o pedido da prefeitura para se desvincular dos decretos do Estado do Rio referentes a prevenção e combate à Covid-19. Com a decisão, academias, clubes e espaços públicos, como o Zoológico Municipal, ainda não poderão funcionar.

Segundo Samuca, o pedido à Justiça foi sustentado com base nas rigidez do acordo de flexibilização das atividades, que, implica no fechamento imediato do comércio, caso qualquer um dos eixos condicionantes ultrapasse o limite.

O município, inclusive, já teve as atividades suspensas em duas oportunidades, desde o dia 4 de maio. O prefeito enfatizou que “não faz sentido ter mais atividades fechadas” e que irá recorrer da decisão judicial.

Números da Covid-19

Volta Redonda manteve-se com 109 óbitos. A morte do artesão Dadinho do Presépio ainda não havia sido contabilizada. O município ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 3000 casos confirmados, sendo que destes, 1972 estão curados. Os notificados apresentaram uma variação de 3,2%, chegando a 10.975. 4356 exames atestaram resultado negativo para a doença.

As UTIs e o Hospital de Campanha apresentam, respectivamente, 18% e 6% de ocupação.