Morreu nesta quinta-feira (dia 23) no Hospital Regional do Médio Paraíba (Hospital Zilda Arns), Eduardo Ermida Filho, conhecido como “Dadinho do Presépio”, que todo final de ano é montado na Rua São Vicente de Paula, no bairro Niterói, em Volta Redonda. Dadinho é mais uma vítima da Covid-19.

Dadinho se tornou conhecido pelo trabalho social prestado. Apesar de não cobrar para visitação ao presépio, Dadinho pedia, de forma não obrigatória, doações de fraldas geriátricas, alimentos não perecíveis e brinquedos para os visitantes. O que ele arrecadava, era doado para instituições de caridade ou pessoas em situação vulnerável.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre o sepultamento de Dadinho. Foto: Reprodução