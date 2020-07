Foi assinado pela prefeita interina de Barra Mansa, Fátima Lima, nesta quinta-feira (dia 23), o decreto de número 9912, no qual prorroga por mais dez dias o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres. Mesmo com a expansão, o atendimento ao público segue limitado a 50% da capacidade do estabelecimento, sendo que a entrega e retirada de alimentos se mantém normalizados. Nos locais também devem ser mantidos o fornecimento de álcool 70% e os proprietários, funcionários ou colaboradores devem estar usando a máscara facial.

Em relação ao o horário, fica determinado que o funcionamento vai até as 23 horas. Os locais com capacidade acima de 40 pessoas deverão verificar a temperatura de todos os clientes, proibindo a entrada de pessoas febris. Não será permitido colocar mesa do lado de fora do estabelecimento ou servir os clientes em calçadas, assim como também não é consentido a permanência de clientes em pé nos estabelecimentos.

A prefeita interina, Fátima Lima, informou que o decreto passa a valer a partir desta quinta-feira. “Prorrogar o prazo de funcionamento do decreto só foi possível devido ao trabalho que toda prefeitura tem desempenhado para garantir um controle da Covid-19. Ainda temos muito que fazer para erradicar a doença em Barra Mansa, mas para isso também dependemos da conscientização das pessoas em respeitar as orientações do Ministério da Saúde”, disse Fátima, completando. “Nós não queremos parar Barra Mansa, nosso objetivo é manter o funcionamento de todo comércio da cidade, por isso a importância de todos estarem envolvidos nesta causa que vai beneficiar todos nós”.