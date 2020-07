A Polícia Civil de Volta Redonda realiza operação na manhã desta sexta-feira (dia 24) para cumprir um mandado de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. O alvo, um homem de 31, é o suspeito do assassinato de Renan Júnior Ferreira, 29 anos. A ação da 93ª DP está concentrada no bairro Siderlândia.

Filho do empresário Claudio Santos Ferreira, o Claudio San, proprietário da Cacau Produções, Renan Ferreira foi visto pela última vez no dia 7 de junho, dirigindo a Saveiro branca, placa KWN 8523, bn BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), altura da Vila Santa Cecília. Enquanto a família buscava por ele, recebeu uma informação anônima relatando que Renan havia sido morto e desovado no Rio Paraíba do Sul.

Uma semana depois do desaparecimento, o corpo do rapaz foi encontrado boiando nas águas do Rio Paraíba, nas imediações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). O cadáver tinha marcas de tiros. O veículo que Renan dirigia estava desaparecido desde então. E, no último dia 10 de julho, foi recuperado no município de Guaçuí-ES. Um dos ocupantes do veículo foi preso em flagrante por furto. Na oportunidade, um outro elemento conseguiu fugir.

A Polícia Civil de Volta Redonda ainda não forneceu maiores detalhes sobre a operação da manhã de hoje.