Volta Redonda empatou em 0 a 0 com o Criciúma-SC na tarde deste sábado (dia 7), no estádio Luso Brasileiro. Na próxima rodada, o Voltaço visita o Ypiranga-RS, sábado (dia 14), às 15h30, no estádio Colosso da Lagoa.

O jogo

Em um primeiro tempo truncado e brigado no meio-campo, as duas equipes tiveram uma chance cada para abrir o placar, mas pararam nos goleiros.

O primeiro a assustar foi os visitantes. Aos 17 minutos, Jean Lucas cobrou falta da entrada da área e Douglas Borges fez grande defesa, espalmando para a linha de fundo.

A resposta tricolor veio aos 29 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para João Carlos, que bateu para o gol e Agenor mostrou reflexo para fazer a defesa, evitando o gol do Voltaço.

Na volta do intervalo, o Esquadrão de Aço iniciou uma pressão em busca do gol. Aos 13 minutos, João Carlos ganhou na velocidade do defensor, invadiu a área e bateu para o gol, mas Agenor fez grande defesa.

Aos 20 minutos, o Voltaço até conseguiu marcar com João Carlos, mas o auxiliar anulou o lance marcando impedimento.

A pressão tricolor seguiu e o Esquadrão de Aço criou mais duas chances de abrir o placar. Na primeira, Luiz Paulo cruzou e Dija Baiano cabeceou com muito perigo. Já na segunda, Alef Manga bateu cruzado e a bola saiu rente a trave. Porém, o zero a zero não saiu do placar no Luso Brasileiro.