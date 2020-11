O ex-governador Luiz Fernando Pezão foi internado na manhã de domingo (dia 8) em um hospital particular na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele deu entrada com suspeita de Covid-19. Com 65 anos, Pezão está no grupo de risco da doença.

A Folha do Aço apurou que o ex-governador procurou, na quinta-feira (dia 5), o PSF do Centro de Piraí, onde foi examinado e liberado. Dois dias depois, na noite de sábado (dia 7), ele deu entrada no Hospital Flávio Leal, também em Piraí.

Com uma leve piora no quadro clínico, a família optou pela transferência para o Hospital da Unimed, no Rio. Na manhã desta segunda-feira, Pezão seguia internado.

Em março de 2016, o ex-governador foi diagnosticado com um tipo de câncer raro e agressivo, linfoma não Hodgkin em tecido ósseo.

Pezão cumpre em Piraí, sua cidade natal, medidas cautelares estabelecidas pela Justiça. Ele é acusado de operar um esquema de corrupção que movimentou cerca de R$ 40 milhões de 2007 a 2015.

Foto: Arquivo/Divulgação