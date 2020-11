Um assalto a Joalheria Regina, na Avenida Joaquim Leite, no Centro de Barra Mansa, na manhã desta quarta-feira (dia 25), terminou com um suspeito baleado e outro preso por policiais militares, perto da estação, ainda no Centro. Um terceiro envolvido no crime conseguiu fugir e está sendo procurado pela Polícia Militar.

Segundo informações, policiais que faziam patrulhamento no local reagiram ao assalto. Houve confronto e um dos suspeitos teria sido baleado nas nádegas. Com ele, os agentes encontraram uma arma. Ele foi levado à Santa Casa, que não forneceu detalhes a respeito do seu estado de saúde

Uma caminhonete Saveiro branca foi utilizada na fuga dos suspeitos. Os policias interceptaram o veículo, que colidiu de frente com a viatura, pela contramão, na altura da Rua Barão de Guapi, próximo a agência dos Correios. Todo o material roubado, como joias e relógios, estava no banco da frente da caminhonete.

As joias, avaliadas em R$ 110 mil, foram recuperadas pela PM. Foto: Polícia Militar

Foto: Reprodução/Redes sociais