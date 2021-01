O presidente da câmara, Luiz Furlani, realizou na última sexta-feira (dia 8), uma reunião de planejamento, com a presença de todos os vereadores. O encontro, que aconteceu no salão branco da Câmara, teve o objetivo de comunicar a situação das dependências da casa e das prioridades a serem trabalhadas durante todo o ano no legislativo

De acordo com o presidente, o debate é necessário para a discutir as mudanças que serão implementadas.”Vamos realizar algumas mudanças, incluindo o regimento interno, visando a melhoria do tempo útil de cada sessão.”

Durante o encontro foram debatidos tópicos como a postura do poder legislativo, tangendo os vereadores e seus assessores e a estrutura de trabalho que será disponibilizada aos eleitos para o melhor desenvolvimento da função.

Na reunião, os vereadores também puderam expor suas visões sobre as mudanças nos processos legislativos. Furlani também comentou sobre a importância do resgate da imagem da Câmara Municipal com a população.

“É de suma importância o resgate a imagem da Câmara Municipal perante a população, visto que, nos últimos anos a mesma vem sendo muito criticada, e câmara na nossa gestão, será a câmara do povo, finalizou o presidente”.