O presidente Jair Bolsonaro assinou, no Diário Oficial desta quarta-feira (dia 5), a antecipação em três meses do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS. Segundo o decreto, o pagamento do benefício será em duas parcelas, nos meses de maio e junho.

Têm direito ao benefício todos aqueles que são segurados ou dependentes da Previdência Social que recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Assim como em 2020, a antecipação do benefício é apontada pelo governo federal como forma de aquecer a economia, que vem sendo duramente afetada pela pandemia da Covid-19. O valor a ser injetado é de R$ 50 bilhões

No ano passado, o 13º foi pago integralmente no segundo semestre no valor de R$ 47,5 bilhões