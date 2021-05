Um jovem de 24 anos, identificado como Bruno Gonçalves de Azevedo foi morto a tiros, na madrugada de terça-feira (dia 4), na Rua Sebastião Toledo Ribas, no bairro Cantagalo, em Três Rios.

Embora não tenha detalhes da dinâmica do crime, a Polícia Civil de Três Rios atribui o homicídio à disputa entre traficantes rivais na cidade. Num vídeo que circulou nas redes sociais de Três Rios, Bruno aparece comemorando o assassinato de Marcos Paulo Correa Pereira, o “Bizim”, de 31 anos, no dia 23 do mês passado, na Rua Barão do Rio Branco, no Centro, em plena luz do dia.