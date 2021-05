Policiais militares de Resende foram atacados a tiros no início da tarde desta quinta-feira (dia 6), quando seguiam um carro que, segundo a Polícia Civil, teria sido usado em um duplo homicídio praticado no final do mês passado, em Barra Mansa. Os agentes receberam a denúncia de que o Hyundai HB-20, placa de Belo Horizonte QUM-2085, estava circulando pela cidade e conseguiram localizar o carro no Acesso Oeste.

Segundo a PM, a viatura policial passou a seguir o veículo suspeito à espera de um local apropriado para a interceptação. Todavia, na Rua José Carlos Geovane, no bairro Mutirão, os criminosos que estavam no HB-20 perceberam que estavam sendo seguidos e começaram a atirar contra os policiais, que revidaram. Eles entraram com o carro numa área de terra batida e abandonaram o veículo com a frente bastante danificada, se embrenhando numa mata, por onde conseguiram fugir. O carro foi apreendido.

Segundo apuração da polícia de Resende, o HB-20 foi usado no assassinato do policial militar Luís Paulo Carvalho Afonso de Almeida e do advogado Márcio Vitor Castilho. Os dois moravam em Resende e seus corpos foram encontrados na estrada que liga os distritos de Floriano e Rialto, em Barra Mansa, no dia 29 de abril. Luís Paulo era policial militar no estado de São Paulo.

Pelo que foi apurado, ele e o advogado estavam num bar no bairro Alto dos Passos, em Resende, sendo vistos com vida pela última vez entrando num carro com dois homens que parou em frente ao bar. Antes de os corpos serem encontrados, a Polícia Militar foi avisada que o carro do PM, um Palio Weekend, estava pegando fogo na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Liberdade, em Resende. Os bombeiros foram acionados e controlaram o fogo. Com a apreensão do HB-20 nesta quinta-feira, a polícia espera chegar aos autores do duplo homicídio.