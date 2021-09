A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) concluiu a aquisição do controle da Elizabeth Cimentos e da Elizabeth Mineração, que atua na região Nordeste, em especial na Paraíba e Pernambuco. O novo investimento do grupo foi informado no início da noite desta terça-feira (dia 31) por meio da publicação de Fato Relevante aos acionistas e ao mercado em geral.

O negócio está avaliado em R$ 1,08 bilhão, com pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas. O acordo estava previsto no Contrato de Investimento, Compra e Venda de Quotas, Ações e Outras Avenças celebrado em 29 de junho.

A aquisição adiciona uma capacidade produtiva para a CSN Cimentos de 1,3 milhão de toneladas por ano. Agora, com o fechamento da operação, a empresa presidida pelo empresário Benjamin Steinbruch passará a ter uma capacidade total de 6 milhões de toneladas por ano e presença mais abrangente no país.

Para analistas de mercado, a aquisição é atraente do ponto de vista de custo, visto que uma nova fábrica de cimento custa cerca de 250 dólares a tonelada, o que colocaria o investimento necessário para uma usina do tamanho da Elizabeth em cerca de 325 milhões de dólares, ou R$ 1,6 bilhão.

A transação eleva a posição da CSN da sexta para a quinta posição entre os maiores produtores de cimento do Brasil, além de permitir a entrada da grupo no mercado do Nordeste. Atualmente a empresa tem suas operações concentradas no Sudeste. Iniciou a produção de cimento no município de Volta Redonda, em 2009. Seis anos depois, a nova fábrica de cimentos localizada em Arcos (MG) começou a operar, elevando a capacidade instalada da companhia para 4,3 milhões de toneladas.

Foto: Divulgação/Arquivo