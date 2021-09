Dois homens ainda não oficialmente identificados foram mortos na noite desta terça-feira (dia 31), em Volta Redonda. O duplo homicídio ocorreu numa casa abandonada na Rua 13, no Açude II, que, segundo as primeiras informações, seria de propriedade de Luís Carlos Silva Gonçalves, também assassinado, aos 38 anos, no dia 19 de julho deste ano num ponto de ônibus da Avenida A, também no Açude II.

A Polícia Militar esteve no bairro preservando o local para a realização da perícia, mas não conseguiu arrolar testemunhas que possam apontar suspeitos do duplo homicídio.