A fachada da Câmara Municipal de Volta Redonda (CMVR) terá a cor rosa todos os dias outubro, em alusão à campanha de prevenção ao câncer de mama, e também para sinalizar e evidenciar a população o quanto é importante os cuidados e a descoberta no início da doença.

O vereador Nilton Alves de Faria, presidente da CMVR, diz que todos os meses que esteve à frente do poder legislativo desde 2020, fez questão de iluminar a fachada da Casa com as cores informativas, referente às campanhas de conscientização. “Mesmo diante da pandemia, as luzes foram também uma forma de expressar, conscientizar e solidarizar com os munícipes sobre os movimentos e alertas, principalmente na área da saúde”, salientou o parlamentar.

O Outubro Rosa é um movimento internacional que acontece durante todo mês em conscientização a prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, para a atenção das mulheres quanto à necessidade de frequentar o médico e de fazer a mamografia. A campanha também estimula a importância e um olhar espontâneo ao autoexame das mamas.

O presidente da Casa Legislativa também informou que as dependências da CMVR estará de portas abertas para receber movimentos pertinentes ao Outubro Rosa.