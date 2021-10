Agentes da Delegacia da Descoberta de Paradeiros da Polícia Civil informou que o cantor Nego do Borel foi encontrado em motel com duas mulheres no Rio de Janeiro. O cantor estava desaparecido deste a tarde de segunda-feira (dia 4).

O desaparecimento do artista foi registrado pela mãe dele, Roseli Viana, na delegacia do Recreio dos Bandeirantes (42ª DP), na zona oeste do Rio de Janeiro. Há quatro dias, Nego publicou em sua página no Instagram que não queria polêmicas e que iria “morar com os peixes”.