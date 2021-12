Após denúncias, policiais militares apreenderam um menor, de 16 anos, na manhã deste domingo (dia 12) por posse ilegal de arma e tráfico de drogas, em Volta Redonda. A apreensão ocorreu em um apartamento na Rua Tiradentes, no bairro Eucaliptal. No imóvel, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada e cinco munições, duas granadas, 18 sacolés e dois pinos de cocaína, além da base de um rádio de comunicação. O material foi apresentado junto com o adolescente na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação PM