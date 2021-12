O cabo da Polícia Militar Cléber Santos evitou que uma jovem de 20 anos se jogasse do viaduto Nelson dos Santos Gonçalves, no bairro Santo Agostinho. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira (dia 16).

O policial, lotado no 10° Batalhão, com sede em Barra do Piraí, se deslocava de carro para a sua residência, no Volta Grande III, quando notou a movimentação da mulher aparentando certo desnorteamento. Chovia bastante no momento. Quando a jovem já tentava se jogar no Rio Paraíba do Sul, pulando o guarda-corpo do viaduto, o agente de segurança conseguiu segura-lá, com a ajuda de um outro popular, identificado apenas pelo nome de Sandro.

A ambulância dos Bombeiros foi acionada para prestar atendimento. De acordo com relatos, a mulher teria entrado em crise após ser colocada para fora de casa pelo namorado.