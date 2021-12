O vereador Antônio Régio Gonçalves Dias, o Lela, criou Projeto de Lei que proíbe, no município de Volta Redonda, a cobrança de sacolas biodegradáveis de papel ou de qualquer outro material que polua o meio ambiente para embalagem e transporte de produtos adquiridos em estabelecimentos comerciais. O projeto foi aprovado em segunda votação, na Sessão Plenária na Câmara Municipal.

A futura Lei garantirá aos consumidores que todos os estabelecimentos comerciais instalados na cidade sejam proibidos de cobrança da utilização de sacolas descartáveis confeccionadas em material biodegradável, sacolas de papel ou de qualquer outro material, comprometendo o meio ambiente por embalagem e transporte de produtos adquiridos no varejo, além de garantir o fornecimento gratuito, sem qualquer tipo de ônus das descartáveis.

Segundo o texto, em caso de descumprimento, os infratores estarão sujeitos as seguintes penalidades: 1) Advertência por escrito com prazo máximo de 15 dias para comércios de grande porte e 20 dias para comércios de médio e pequeno porte visando sua adequação à presente Lei. 2) Multa no valor de 80 UFIVRE’s – Unidade Fiscal de Referência para o comércio de grande porte, 40 UFIVRE’s para o comércio de médio porte e 20 UFIVRE’s para o comércio de pequeno porte, em caso de não cumprimento ao prazo.

Vale salientar que, em caso de reincidência, as multas estipuladas serão aplicadas em dobro e, ainda, com o risco eminente de suspensão parcial do alvará de funcionamento das atividades até a adequação da presente Lei.

Para Lela, seu projeto, além de buscar um equilíbrio para a parte mais frágil nessa relação, que é consumidor, vem com a finalidade de amenizar os gastos excessivos da população que sofre pelos aumentos diários nos alimentos e produtos em geral, principalmente aos que fazem parte da cesta básica. O parlamentar esclarece também que, em alguns comércios que utilizam as sacolas biodegradáveis, o valor cobrado por item chega a custar acima de R$ 0,10. “Se for colocar na ponta do lápis todas as vezes que se vai às compras, o valor das sacolas pesa no bolso”, diz Lela. O vereador destaca ainda que as empresas que utilizam deste item para o transporte, armazenamento e condicionamento de alimentos/objetos e assemelhados, na maioria das vezes, já trabalham com essa margem, não devendo repassar o custo final ao consumidor e ao cidadão volta-redondense.