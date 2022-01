Agentes do 37º Batalhão da PM prenderam, no sábado (dia 29), um jovem de 19 anos por tráfico de drogas em Resende.

Em patrulhamento no bairro Alegria Velha, os policiais avistaram o suspeito, que fugiu ao perceber a presença dos agentes. Ele foi alcançado no portão de sua residência e confessou que vendia drogas no local.

Durante a revista, foram encontrados 7 pinos contendo pó branco, R$ 10,00 em espécie e um celular. Além disso, ele admitiu que havia mais entorpecentes na residência. No local, foram apreendidas 10 trouxinhas de maconha e mais R$ 70 em espécie.

A ocorrência foi registrada 89ª Delegacia de Polícia.

Foto: Divulgação PM