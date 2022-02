Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam um homem em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes foram até o Centro de Paty do Alferes, na Região Centro-Sul, e localizaram o acusado. Segundo as investigações, após uma discussão, o autor teria se armado com uma faca e golpeado duas vezes a vítima.

Após o fato, os agentes levantaram informações, identificaram e prenderam o autor, na terça-feira (dia 8).