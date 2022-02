O Governo do Estado, por meio das secretarias e órgãos públicos, está mobilizado para recolher doações para as vítimas do temporal de Petrópolis, na Região Serrana. As necessidades mais imediatas são água mineral e itens de higiene pessoal e de limpeza. Há pontos em toda região Sul Fluminense, como nos batalhões da Polícia Militar e nos polos da Faetec e Cecierj.

Para quem quiser doar outros produtos, também são considerados fundamentais: absorventes, papel higiênico, fralda para criança e adulto, colchão, roupa de cama e toalha.

Confira os pontos e bases para doações:

RioSolidario

Base na Travessa Euricles de Matos, 17 – Laranjeiras

Horário: 10h às 18h

Polícia Militar

Todos os batalhões da corporação contam com bases para arrecadação

Operação Segurança Presente

Todas as 38 bases do Segurança Presente na capital do Rio, Região Metropolitana, Baixada Fluminense e Interior

Horário: 8h às 20h

Detran

– Sede do Detran.RJ (Av. Presidente Vargas, 817 – Centro do Rio);

– Detran Acessível – Francisco Bicalho – Av. Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35), São Cristóvão;

– Barra da Tijuca – Shopping Aerotown (Avenida Ayrton Senna, 2.541);

– Largo do Machado (Rua do Catete, 325);

– Duque de Caxias (Reduc) – Rodovia Washington Luiz, km 10,5 – saída 114

– Ciretran de Duque de Caxias (Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23 – 25 de Agosto).

Faetec e Cecierj

– Todas as unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec)

– Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj)

– Polos do Cederj e escolas da Rede Ceja

Operação Foco (divisas do Estado do Rio)

– Angra dos Reis – (24) 3377-4290 / Rodovia BR 101 com Rodovia RJ 155 – km 489

– Levy Gasparian – (24) 2254-3129 / Rua Anísio Torres 1 (próximo à Rodovia BR 040, Km 6.5) – Levy Gasparian

– Itatiaia – (24) 3357-3017 / 3357-3018 – Rodovia Presidente Dutra, km 324 – Itatiaia

– Campos dos Goytacazes – (22) 2748-4050 / Rodovia BR 101, km 45 (no interior do posto de gasolina Mato Verde) – Campos dos Goytacazes

– Itaperuna/ Timbó – (22) 3827-1122 / Rodovia BR 186 km 83 junto ao entrocamento com a BR 356 – Itaperuna

Parques ambientais/Inea

– Refúgio de Vida Silvestre Estadual da Serra da Estrela – Petrópolis

Endereço: Estrada União e Indústria, 9.722, Itaipava, Petrópolis.

– Superintendência Regional Piabanha – Petrópolis

Endereço: R. Buenos Aires, 204 – Centro

– Cachoeiras de Macacu

Núcleo Jequitibá – Estrada do Jequitibá, nº 145 – Boca do Mato

– Teresópolis

Núcleo Jacarandá – Estrada do Jacarandá, s/nº, Bairro Meudon.

Núcleo Vale da Revolta – Estrada BR-116, km 84,5

– Nova Friburgo

Núcleo Três Picos – Estrada dos Três Picos, s/nº, Três Picos

– Guapimirim

Núcleo Paraíso – Rodovia Estadual RJ-122, km 11, Estrada do Paraíso, s/nº

Foto: Divulgação Governo do RJ