O município de Volta Redonda sediou, na manhã desta quarta-feira (dia 16), o Encontro para o Desenvolvimento Regional promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais (SEDEERJ). O evento debateu vocações, oportunidades, investimentos e estabeleceu uma agenda para o desenvolvimento da região do Médio Paraíba.

Durante a cerimônia de abertura, com a presença do prefeito Antônio Francisco Neto, o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah, anunciou a implantação, no próximo mês de março, da Agência de Desenvolvimento Econômico – Resolve RJ no município. E, junto com Neto, assinou o convênio para operacionalização do processo.

O Resolve RJ, que em Volta Redonda ficará em local com 120 metros quadrados no shopping Park Sul, auxiliará pequenos empreendedores e grandes empresários a resolver questões referentes aos seus negócios em um único espaço físico. O mesmo local, vai abrigar todas as soluções necessárias para dar início ao projeto.

A Agência de Desenvolvimento Econômico vai abrigar órgãos públicos que emitem licença para abertura de empresas como o Inea (Instituto Estadual do Ambiente), Corpo de Bombeiros, Codim (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio (Agência Estadual de Fomento), Jucerja (Junta Comercial), além de órgãos municipais.

O prefeito Neto, antes de agradecer aos investimentos anunciados pelo Governo do Estado para o município e região, pediu um minuto de silêncio em respeito às vítimas do temporal que atingiu a cidade de Petrópolis na noite desta terça-feira (dia 15), e também pelas vítimas da Covid-19.

“É uma pena que o governador Cláudio Castro não tenha vindo a Volta Redonda, mas sabemos da urgência em socorrer o município de Petrópolis. Ainda assim, por meio do secretário Vinícius Farah, faço questão de agradecer o apoio do Governo do Estado, sem precedentes, na recuperação econômica e no desenvolvimento do município após os efeitos da pandemia da Covid-19. Nunca um governador foi tão presente e disposto a ajudar”, afirmou o prefeito Neto.

Farah, que primeiro afirmou que a história de vida pública do prefeito Neto é orgulho para o estado e o país, ressaltou que o Governo do Estado tem trabalhado maciçamente pela geração de emprego e renda. “Entregando sonhos e investimentos. Criando políticas públicas de desenvolvimento que abranja o micro, pequeno, médio e grande empresário”, disse.

O secretário acredita que o desenvolvimento econômico de uma região muda a realidade da Saúde, Educação, Assistência, Segurança, todos os setores. “Eventos como o este que realizamos hoje unem a cadeia produtiva, Poder Público, sociedade civil organizada e empresários, para gerar desenvolvimento regional”, reforçou Vinícius Farah.

Também participaram da mesa de abertura do Encontro para o Desenvolvimento Regional, o deputado federal, Antônio Furtado; o secretário e Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; os prefeitos de Barra Mansa, Rodrigo Drable; de Pinheiral, Ednardo Barbosa; de Rio Claro, José Osmar; e de Quatis, Aluísio D’Elias; e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Sérgio Sodré.

Além do diretor do Sebrae-RJ, Júlio César Rezende de Freitas; do diretor regional do Senac-RJ, Sérgio Ribeiro; do vice-presidente do Sicomércio, que representava a Fecomércio-RJ, Levy Moreira; do superintendente regional da Firjan Sul Fluminense, Henrique Nora; e Oswaldir Denadai, da ADL Líder Vale.

Todos eles, além de representantes dos municípios de Porto Real, Rio das Flores, Valença e Itatiaia, assinaram Carta Compromisso para aplicarem as ações voltadas para o crescimento e desenvolvimento da região definidas no Encontro para o Desenvolvimento Regional.

Evento incluiu Rodada de Negócios do Compra RJ

O Encontro para o Desenvolvimento Regional incluiu ainda uma Rodada de Negócios do Compra RJ. Empresários e representantes de prefeituras do Médio Paraíba se reuniram para promover a divulgação de produtos e negociação entre fornecedores e compradores da região com objetivo de movimentar a economia e o desenvolvimento local.

Foto: SecomVR