A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de sábado (dia 19), uma carga de cocaína avaliada em R$ 18 milhões. A apreensão aconteceu no km 493 da BR-101, em Angra dos Reis. Segundo os agentes, a droga – cerca de 108 kg – estava distribuída em três malas no porta-malas do carro de passeio e tinha como destino o Complexo do Alemão, no Rio. O motorista do veículo, um homem de 31 anos, foi preso e encaminhado junto com o material, avaliado em mais de R$ 18 milhões, para a delegacia. Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas.

Foto: Divulgação PRF