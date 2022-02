Os servidores da prefeitura de Volta Redonda entram em greve geral nas repartições municipais por tempo indeterminado a partir desta segunda-feira (dia 21). A categoria reivindica o reajuste salarial anual nacional de 10,18%, não concedido pelo prefeito Neto (DEM).

Na última semana, o Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Volta Redonda (SFPMVR) junto uma comissão de greve aprovada em assembleia percorreram pelos setores da prefeitura convocando os servidores para um ato na Praça Sávio Gama, em frente à prefeitura, às 7h, nesta segunda-feira, para marcar o início da greve.

A paralisação foi deliberada pelos servidores em assembleia realizada na Câmara Municipal, na noite da última quarta-feira (dia 18).

De acordo com o presidente da entidade, Ataíde de Oliveira, a categoria realizará um movimento pacífico e com responsabilidade visando sensibilizar o prefeito que alega que a prefeitura não tem condições de arcar com esse aumento de custo na folha de pagamento.

“Estamos cobrando do prefeito a equiparação ao salário mínimo nacional. Hoje o salário base do servidor público é de R$ 1.100. Precisamos recuperar o nosso poder de compra para garantir o sustento de nossas famílias”, ressaltou Ataíde.

A prefeitura de Volta Redonda conta atualmente com 7 mil servidores. O último reajuste salarial concedido a categoria foi há nove anos.