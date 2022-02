Um idoso, de 71 anos, foi preso por agredir o filho, de 26 anos, que tem deficiência mental. O fato ocorreu na noite de sábado (dia 19), no bairro Vila Isabel, em Três Rios.

A Polícia tomou conhecimento do caso através de imagens que estavam circulando em grupos de WhatsApp. Nos vídeos, é possível ver o agressor dando puxões e empurrões no jovem. O idoso, no entanto, negou as agressões, mas exames de corpo de delito feitos na vítima no Instituto Médico Legal (IML) constataram lesões na cabeça, no pescoço e no rosto.

O idoso foi conduzido para a delegacia da cidade e deve responder pelo crime de tortura.