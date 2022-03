O Concurso 4.461 da Mega-Sena vai pagar R$ 107 milhões para quem acertar as seis dezenas. Este é o maior prêmio de 2022 até agora. O sorteio será realizado às 20 horas desta quarta-feira (dia 9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica, pela internet ou pelo app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android.

O volante, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, a chance de acerto para uma aposta com seis dezenas é uma em 50.063.860.