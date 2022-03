O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou que está sendo realizado reparo na na elevatória Artur Gonçalves (Cascata) nesta quarta (dia 9). O serviço acontece em função da queima, por volta das 23h de terça-feira (dia 8), de um disjuntor da concessionária de energia elétrica. Com isso, o abastecimento de água do sistema Vila Brasília precisou ser interrompido.

A concessionária de energia informou que o reparo deverá ser concluído até as 12h desta quarta-feira (9). Segundo o Saae, os principais bairros afetados no abastecimento de água são: Vila Brasília, Mariana Torres, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Belo Horizonte, Coqueiros e Vale Verde. A autarquia pede que os moradores desses bairros economizem água.