O jovem cantor e compositor de Volta Redonda, Will Quinto, lançou o primeiro álbum com canções autorais. Desde 2017 o artista vem compondo e gravando canções de seu repertório. O novo trabalho tem oito canções lançadas durante esse tempo e mais duas inéditas.

A aceitação, segundo o cantor, surpreendeu. Há menos de duas semanas do lançamento, o álbum “Aprendendo a Amar”, se aproxima de ultrapassar as 10 mil visitas, em plataformas como Deezer, SpotiFy e Apple Music. “Tive esse tempo para pensar cada canção. Isso trouxe uma impressão digital essencial para cada uma delas. Creio que é o diferencial para que cada uma tivesse identidade própria. Elas são dez histórias contadas para que cada uma emocionasse de um jeito. Introspectivo até nas canções mais animadas”, explicou Will.

O disco traz canções com influência do pop, Rock nacional e MPB. Tem de tudo um pouco, desde algo mais introspectivo até canções para animadas. “Aprender a amar é como diz esse título, acredito que ao ouvir todos vão se identificar com algum sentimento passado nas canções”, garantiu o músico.

Will diz que esse é apenas o primeiro trabalho. Ele revela ainda que já tem mais 10 canções prontas para um novo álbum. “É bastante trabalhoso gravar uma música. São horas de estúdio, viagem para gravar na capital. Porém, a receptividade que tivemos agora me dá conforto de que estamos no caminho certo. Perceber que posso emocionar, fazer pensar ou provocar reações em quem escuta é fantástico”, comenta emocionado.

Clipe

Will contou que já existe um roteiro pronto para a gravação de um vídeo clipe. A música escolhida é “Marcas”. A canção conta como é estar preso a um relacionamento que faz mal e não se consegue fugir. “Em maio devemos começar a gravar. Isso já com uma produção profissional, roteiro e tudo para que todos vejam e curtam”, ressaltou Will.

Depois de um trabalho consolidado na região, Will agora quer expandir as fronteiras. Em breve, segundo o cantor, a ideia é seguir com o trabalho capitais como Rio de Janeiro, São Paulo de Belo Horizonte.

Para conhecer o disco inteiro basta acessar as plataformas digitais. Fácil de achar, ao pesquisar pelo nome Will Quinto. O álbum estará em destaque. Se você quiser conhecer melhor o trabalho, basta clicar o link a seguir, https://ampl.ink/GGZll que vai te levar direto para escolher a sua plataforma de streaming musical preferida.

Foto: Divulgação