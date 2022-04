O último sábado (dia 9) foi dia do lançamento da nova exposição da Sala Marianna Crioula, localizada na Câmara Municipal de Vassouras. “Um Passeio pelo Vale” é composta por pinturas do artista carioca J. Fernandez.

“Está imperdível! Muitas das obras presentes na exposição retratam belezas de Vassouras que foram exibidas no Globo Repórter especial sobre o Vale do Café, como fazendas históricas do século 19 e a nossa Igreja Matriz”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Wanderson Farias, que prestigiou a inauguração, assim como a família do pintor.

As belezas arquitetônicas e naturais do Vale do Café são as protagonistas da exposição do autodidata J. Fernandez. Nascido em 1946, o artista manifestou a vocação artística logo na infância, quando reproduzia desenhos de histórias em quadrinhos e começou a ser muito solicitado na escola para ilustrar aulas na lousa. Premiado inúmeras vezes na longa carreira, o artista lançou sua primeira exposição individual em 1996, no Museu do Trem do Rio. De lá pra cá, percorreu Minas Gerais, São Paulo e Rio com duas exposições de sucesso: “Estações” e “Fazendas”.

Na manhã de sábado (dia 9), além da exposição, os primeiros visitantes de “Um Passeio pelo Vale” puderam aproveitar a degustação promovida pelo Vassouras Café Escola. Espaço mantido pela Prefeitura de Vassouras, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e em parceria com a Câmara, a Sala Marianna Crioula foi lançada em agosto do ano passado. “Desde então, nunca deixamos moradores e turistas sem uma bela exposição gratuita para apreciar”, disse o secretário Wanderson.

“Um Passeio pelo Vale” estará em cartaz pelas próximas semanas. A Câmara Municipal faz parte do Corredor Turístico Cultural, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Vassouras cujo roteiro permite a imersão na história da cidade com material impresso e Qr Codes fixados nos atrativos.

Foto: Divulgação