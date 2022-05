Clima de terror na manhã desta sexta-feira (dia 20), em Barra Mansa. Um ônibus da Viação Resendense foi incendiado na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom. De acordo com as primeiras informações, o veículo foi incendiado após a morte de um suposto traficante durante uma ação policial. Há a informação, ainda não confirmada, de um segundo ônibus – da empresa Colitur – também incendiado.

O clima no local está tenso, mas com a presença de diversas viaturas policiais e do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações sobre feridos. Diversos pneus em chamas estão espalhados pelas ruas do bairro e muitas vias estão interditadas. A orientação para os motoristas é que evitem esse local.

Mais informações em breve.

Imagens: Redes Sociais