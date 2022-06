No dia 6 de agosto de 2018 um acidente mudou completamente a vida de Roseli de Aguiar Marques, hoje com 45 anos. A queda do elevador de um prédio na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, deixou graves sequelas não apenas físicas, mas também emocionais em Roseli, que ficou paraplégica e até hoje, quase quatro anos depois, enfrenta uma dura batalha na Justiça. O acidente ocorreu no momento em que Roseli, que trabalhava como vigilante, saía da academia, sem nem imaginar a longa e dura caminhada que começaria a percorrer.

De acordo com a filha Rayssa, a rotina de Roseli é praticamente a mesma, todos os dias: “Fisioterapia, consultas médicas, fora que sempre precisa internar por conta de problemas como infecção e dores”, explica. No dia do fechamento desta matéria, Roseli encontrava-se hospitalizada por mais de 10 dias.

Para minimizar alguns desses transtornos, um grupo de amigos promove, neste fim de semana, uma ação beneficente para arrecadar verbas que serão destinadas à Roseli. O “Arraiá do Fundo do Quintal” conta com cinco membros entusiasmados em festejar o mês de junho e, também, em ajudar quem precisa. Com o lema “Ninguém pode ajudar todo mundo, mas todo mundo pode ajudar alguém”, o grupo promove, a cada edição, um evento social em prol de alguma causa e, neste ano, a beneficiada será Roseli.

‘Fundo do Quintal’ é, na verdade, uma marca que realiza vários eventos temáticos, como Junino, Dia das Crianças, Dia da Consciência Negra e Natal. “Na coordenação somos cinco, mas contamos com muitas outras pessoas como amigos da causa, ou seja, quem consome, empresa de publicidade, amigos do trabalho e todos que fazem pedidos”, explica Sigrid Catarina Alves, uma das colaboradoras.

A 11ª edição do Arraiá do Fundo do Quintal tem a meta de construir um ambiente adaptado na casa de Roseli, transformando a cozinha da residência em uma confortável suíte. De acordo com Sigrid, até a 9ª edição, o evento era apenas uma reunião informal entre amigos. Porém, a partir da pandemia, o grupo decidiu dar cunho social à ação e promover o bem. “Decidimos unir diversão e ajuda. E, nesses dois últimos anos, o valor arrecadado foi justamente para a Roseli, devido à omissão dos irresponsáveis e cruéis causadores desta tragédia”.

O acidente

Roseli de Aguiar Marques tinha 42 anos quando o elevador em que estava, em um prédio na Vila Santa Cecília, despencou do terceiro andar. Ela sofreu fraturas no maxilar, na coluna, na bacia e em uma das pernas, sendo submetida a cerca de 20 cirurgias.

Desde 2019, Roseli e sua família vêm lutando por Justiça. De acordo com eles, falta assistência por parte dos responsáveis pela administração do prédio quanto a seu estado de saúde. “A empresa responsável por este trágico acidente, procurada por nós, disse friamente ‘Vamos aguardar sermos citados pela Justiça'”, lamentam familiares e amigos de Roseli. O processo tramita em segredo de Justiça.

O Arraiá

O “Arraiá do Fundo do Quintal” em prol de Roseli acontece entre os dias 10 e 12 de junho, das 15 às 21 horas, na Avenida Euclides de Figueiredo, 465, no Retiro. Os pedidos, porém, devem ser feitos com antecedência, até a sexta-feira, dia 10, através do telefone: (24) 99976-5617 ou por meio do link https://arraia-fundo-de-quintal.kyte.site/

Pizza frita, canjiquinha, feijão amigo, quentão e canjica doce compõem o saboroso menu, cuja renda será destinada para ajudar a causa. O evento acontece de forma presencial (com limitação), delivery ou drive. Para futuramente, há a expectativa de um projeto chamado “Arraiá na sua casa” e “Arraiá na sua empresa”. “A ideia é levarmos toda a infra e os ‘comes’ para quem desejar”, complementam os organizadores.