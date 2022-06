Três dias de festa gratuita, com mais de 15 horas de shows, em dois palcos. É com toda essa estrutura que a população de Pinheiral vai comemorar, neste fim de semana, os 27 anos de emancipação político-administrativa do município do Sul do Estado.

E a Prefeitura preparou uma programação eclética, que começa sábado (dia 11), às 14h, com tenda cultural e Feira do Artesão. A programação musical contará com Tributo a MPB, roda de samba, carnaval fora de época, além de shows de rap, pop, rock e retrô, com sucessos do passado. No palco, músicos da cidade.

Outro destaque da festa será o show gospel com a cantora Rose Nascimento, após a Marcha para Jesus, que acontecerá domingo (dia 12), às 8h, no mesmo local.

A festividade será encerrada na noite de segunda-feira (13), dia do aniversário de Pinheiral, com apresentação da dupla sertaneja João Lucas e Marcelo, a partir das 22h. As atividades serão concentradas nas Praças Brasil e Teixeira Campos, no Centro, que receberão atrações culturais como capoeira, fanfarra e coral.

“Depois de dois anos sem poder realizar festividades como esta, devido a pandemia da Covid-19, é gratificante poder finalmente comemorar e celebrar mais um ano do desenvolvimento de Pinheiral. Após termos passado por tantas perdas e tempos muito difíceis para todos, é uma felicidade enorme realizar um evento como este, voltado inteiramente para o povo pinheiralense”, destacou o prefeito Ednardo Barbosa.