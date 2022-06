Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam em flagrante, na tarde de segunda-feira (dia 13), um homem, de 27 anos, transportando cinco sacos plásticos de skunk, em Itatiaia. A quantidade exata da droga ainda não foi divulgada, mas os agentes estimam que havia cerca de três quilos nos sacos.

A abordagem aconteceu no quilômetro 319 da Via Dutra e a droga estava no painel de um Fiat Palio com placa de Jaboticabal/SP.

O preso foi conduzido para a delegacia de Itatiaia, onde o material apreendido também foi apresentado.

Foto: Divulgação PRF