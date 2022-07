O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, anunciou na tarde desta terça-feira (dia 26) o novo secretário municipal de Educação e diretor-presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). O subsecretário de Educação, Júlio Cyrne, assume a Secretaria Municipal de Educação (SME) e o professor Caio Teixeira, que hoje é subsecretário de Planejamento, será o diretor-presidente da Fevre.

Neto adotou uma solução caseira para ocupar os dois cargos que ficaram vagos com a morte, no último dia 10 de julho, da professora Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, que acumulava as duas funções desde 2021. “A ideia é manter a equipe da secretaria alinhada com o objetivo de seguir o planejamento iniciado por Tetê para a Educação no nosso município”, falou o prefeito.

Os profissionais que assumem a SME e a Fevre tem larga experiência na educação pública. O novo secretário de Educação é funcionário público municipal há cerca de 40 anos, mais da metade na Educação. Por cerca de 20 anos atuou na Fevre, onde chegou a assumir a presidência, em 2008. “É um grande desafio substituir a professora Therezinha, mas assumo o compromisso de levar adiante a programação proposta por ela para esses quatro anos de mandato do prefeito Neto, além de respeitar o previsto no Plano Plurianual e planos Nacional e Municipal para a Educação”, disse, acrescentando que, para isso, pretende contar com o apoio de toda equipe da secretaria.

O professor de História Caio Teixeira será o novo diretor-presidente da Fevre, onde já atuou na fundação como chefe de gabinete e também como diretor do Departamento de Concurso.

“É impossível afastar a tristeza de estar substituindo a Tetê nessas circunstâncias, mas isso não afasta o ânimo de fazer o melhor trabalho possível a frente da Fundação. A Fevre hoje precisa de encontrar um novo caminho, um novo papel dentro da Educação do município. É pensando nisso, com o olhar voltado para Educação de qualidade, que eu tenho a honra de voltar para Fevre”, falou Caio.

Para o lugar de Júlio Cyrne, fica como subsecretária de Educação, Valéria Cristina Ramos Lamim da Silva, que passa a acumular a função com a de coordenadora do Fundo Municipal de Educação. Valéria é servidora pública da Secretaria de Educação de Volta Redonda há 27 anos.

Foto: Secom/PMVR