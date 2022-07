A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 26), operação com o objetivo de desarticular organização criminosa que fornecia atestados médicos por encomenda, sem consulta, mediante pagamento. O grupo operava em um escritório de despachante náutico que atuava perante a Marinha do Brasil, no distrito de Itacuruçá, no centro de Mangaratiba.

Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Celulares e documentos falsos foram apreendidos.

O investigado, que já responde a processo perante à Marinha do Brasil, responderá pelos crimes de estelionato e falsificação de documentos, presentes nos artigos 171 e 304 do Código Penal. Ele possui antecedentes criminais pelos mesmos crimes, além de furto e lesão corporal.

Divulgação PF