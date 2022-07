O diretório estadual do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) oficializou na noite da última segunda-feira (dia 25) a candidatura de Jorge Oliveira, Zoinho a deputado estadual. A convenção aconteceu no salão nobre da Casa dos Açores, no bairro Tijuca, Rio de Janeiro, com a presença de lideranças do partido.

Em seu discurso, Zoinho ressaltou que está colocando seu nome como candidato mais uma vez visando trazer recursos para o desenvolvimento do Sul Fluminense. “Meu objetivo é o fortalecimento e o desenvolvimento do Sul Fluminense e, por meio de parcerias com as prefeituras, trazer os recursos de acordo com a necessidade de cada município”, ressaltou Zoinho.

Sobre o apoio à candidatura de Cláudio Castro (PL) ao Governo do Estado, Zoinho frisou que todos os candidatos do PROS devem se unir para fortalecer o governador.

“Nós candidatos do PROS devemos unir forças e ir as ruas levando o nome do Governador Claudio Castro e conscientizar as pessoas que o que nós queremos é melhorar o Rio de Janeiro e dessa forma também fazer um partido mais forte dentro do estado”, finalizou

Zoinho nasceu em Volta Redonda, em 15 de dezembro de 1952, é casado com Maria das Graças há 52 anos, tem três filhos e três netas. Trabalhou como metalúrgico na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).



Iniciou sua vida política em 1989 como vereador, cargo que ocupou por três mandatos consecutivos. Em 2011 foi eleito deputado federal. Sempre se destacou por ter seu trabalho voltado para as comunidades carentes como Jardim Belmonte, Belmonte, Padre Jósimo, Açude, Retiro e Siderlândia, bairro onde reside há 55 anos.

Foto: Zoinho com o candidato a deputado federal pelo PROS Max Lemos